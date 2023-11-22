iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Президент WBC объяснил решение включить Нганну в топ-10 рейтинга супертяжеловесов

Бывший чемпион UFC замкнул первую десятку списка хэвивейта.
Сегодня, 10:44
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал решение о включении экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в рейтинг организации в супертяжелой весовой категории.

Камерунский боец после своего дебютного боксерского поединка, в котором он потерпел спорное поражение от чемпиона WBC Тайсона Фьюри, был внесен в список на десятой позиции.

Читай также: Нганну официально вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе

"Предлагаю вам прочесть правила и кое-что изучить. Критерии WBC для составления рейтинга включают, среди прочего, деятельность спортсмена в олимпийском движении, в любительском боксе и различных видах единоборств.

Нганну выступал в муай-тай, был чемпионом в другом виде спорта, отправил Фьюри в нокдаун и проиграл ему раздельным решением судей. Кто может поставить это под сомнение?

Если мы возьмем 20-30-40 бойцов и спросим, как бы разворачивался их бой с Нганну - многие стали бы заикаться. Я чувствую себя очень комфортно и горжусь рейтинговым комитетом WBC", - сказал Сулейман в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурисио Сулейман WBC фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Деклассирует его": Экс-чемпион сделал прогноз на возможный реванш Фьюри - Нганну "Деклассирует его": Экс-чемпион сделал прогноз на возможный реванш Фьюри - Нганну
Промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну Промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну
Промоутер ответил на вопрос касаемо возможного реванша Нганну с Фьюри Промоутер ответил на вопрос касаемо возможного реванша Нганну с Фьюри
WBC санкционировал бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш WBC санкционировал бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа12:55
Барселона подыскала замену Гави в сборной Аргентины
Евро-202412:45
На ЧЕ-2024 уже вышли 17 из 18 лучших сборных Европы, единственное исключение - Украина
Европа12:21
Теплая встреча от дочурки: Зинченко приехал с подарками после матча сборной
Бокс11:59
"Деклассирует его": Экс-чемпион сделал прогноз на возможный реванш Фьюри - Нганну
Украина11:50
УХЛ: Харьковские Берсерки встретятся с Киев Кэпиталс
Украина11:41
Суперлига: Старый Луцк сыграет с Киев Баскетом
11:33
Экстра-лига по футзалу: Энергия сыграет с ХИТом в перенесенном матче
Европа11:22
Еще один шанс для Лунина: Восстановление Кепы после травмы затягивается
Европа11:19
Президент Ла Лиги заподозрил ПСЖ в схемах обхода финансового фэйр-плей
Европа10:52
Гризманн выступил с публичной критикой в адрес УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK