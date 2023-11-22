Президент WBC объяснил решение включить Нганну в топ-10 рейтинга супертяжеловесов

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал решение о включении экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в рейтинг организации в супертяжелой весовой категории.

Камерунский боец после своего дебютного боксерского поединка, в котором он потерпел спорное поражение от чемпиона WBC Тайсона Фьюри, был внесен в список на десятой позиции.

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"Предлагаю вам прочесть правила и кое-что изучить. Критерии WBC для составления рейтинга включают, среди прочего, деятельность спортсмена в олимпийском движении, в любительском боксе и различных видах единоборств.

Нганну выступал в муай-тай, был чемпионом в другом виде спорта, отправил Фьюри в нокдаун и проиграл ему раздельным решением судей. Кто может поставить это под сомнение?

Если мы возьмем 20-30-40 бойцов и спросим, как бы разворачивался их бой с Нганну - многие стали бы заикаться. Я чувствую себя очень комфортно и горжусь рейтинговым комитетом WBC", - сказал Сулейман в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну.

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