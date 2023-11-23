Уайлдер рассказал, чем закончится его бой с Паркером

Бывший обладатель титула в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от будущего боя против еще одного экс-чемпиона Джозефа Паркера.

Американский боксер понимает, что оппонент постарается оказывать на него давление, но уверен, что сможет одержать досрочную победу.

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"Я знаю, что одна из стратегий Паркера будет заключаться в том, чтобы помешать мне ударить справа. Но главное, что мы оба будем находиться в ринге.

Он намерен выйти и оказывать на меня давление, но я собираюсь достать его. Когда я доберусь до него, можно будет сказать - спокойной ночи", - приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Деонтей Уайлдер обратился к Энтони Джошуа по поводу возможного поединка.

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