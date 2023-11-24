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"Яркая победа нокаутом": Экс-чемпион спрогнозировал исход боя Уайлдер - Паркер

Фроч назвал фаворита будущего поединка.
Сегодня, 19:46
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился ожиданиями от предстоящего боя между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.

По его мнению, "Бронзовый бомбардировщик" должен одержать убедительную победу, нокаутировав оппонента.

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"Я думаю, что Уайлдер сделает свое дело в бою против Паркера. Паркер всегда был способным бойцом. Он проиграл Диллиану Уайту, провел несколько близких боев. Конечно же, его уже побеждал Энтони Джошуа.

Я бы ожидал, что, пожалуй, это будет яркая победа Уайлдера, он нокаутирует Паркера. Паркер победил несколько недель назад. Это была достойная маленькая победа. Он провел много времени с Тайсоном Фьюри, тренировался с ним, так что Паркер - умелый боец, и ему всего 30 лет. Он достаточно молод, чтобы снова подняться. Но на данном этапе карьеры это денежный бой для него. И это поединок, в котором от него, наверное, не ждут победы", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер рассказал, чем закончится его бой с Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карл Фроч Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

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