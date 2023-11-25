Кроуфорд не заинтересован в поединке с боксером, которому перешел его титул

Бывший абсолютный чемпион, владеющий ныне титулами WBC, WBO и WBA в полусреднем весе, Теренс Кроуфорд заявил, что не собирается встречаться в ринге с Джароном Эннисом, которому ранее автоматически достался его титул IBF.

По словам американского боксера, сейчас его интересуют большие бои, как поединок с Саулем Альваресом или реванш с Эрролом Спенсом.

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"Бой с Канело? Это было бы прекрасно. Что касается Энниса, я уже говорил, он в одном месте, а я в другом. Сейчас я ищу мегафайты, а это не такой поединок. Вот как я смотрю на все это.

Я хочу драться с такими парнями, как Канело. Вот и все. Или бой-реванш со Спенсом. Со всем остальным для меня покончено", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Ранее Кроуфорд назвал своего следующего соперника.

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