Чисора заявил, что Дюбуа проиграл Усику из-за расизма

Британский ветеран супертяжелого весе Дерек Чисора заявил, что Даниэль Дюбуа проиграл чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в их дивизионе Александру Усику из-за расизма.

По словам опытного спортсмена, он проиграл в свое время Роберту Хелениусу в подобном поединке.

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"Я боксировал в Хельсинки и жестко побил Роберта Хелениуса, поскольку он говорил, что нокаутирует меня. Я жестко его избил, но победу отдали ему. Как вы это назовете? Плохое решение? Зачем так говорить?

Та же ситуация произошла с Даниэлем Дюбуа в Польше. Его удар был великолепным, и Усик упал. Это был тот же рефери, который судил второй бой Усика с Джошуа. Эй Джей донес такой же удар, но рефери сказал, что он попал ниже пояса", - сказал Чисора в интервью Саймону Джордану.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде в главном событии вечера бокса в польском Вроцлаве. В пятом раунде Александр пропустил спорный удар в область пояса, который рефери посчитал запрещенным.

Ранее Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру.

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