iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чисора заявил, что Дюбуа проиграл Усику из-за расизма

Британец считает, что у его соотечественника отобрали победу.
Сегодня, 10:22
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого весе Дерек Чисора заявил, что Даниэль Дюбуа проиграл чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в их дивизионе Александру Усику из-за расизма.

По словам опытного спортсмена, он проиграл в свое время Роберту Хелениусу в подобном поединке.

Читай также: "Я его фанат": Хэйни рассказал, на кого ставит в бою Усик - Фьюри

"Я боксировал в Хельсинки и жестко побил Роберта Хелениуса, поскольку он говорил, что нокаутирует меня. Я жестко его избил, но победу отдали ему. Как вы это назовете? Плохое решение? Зачем так говорить?

Та же ситуация произошла с Даниэлем Дюбуа в Польше. Его удар был великолепным, и Усик упал. Это был тот же рефери, который судил второй бой Усика с Джошуа. Эй Джей донес такой же удар, но рефери сказал, что он попал ниже пояса", - сказал Чисора в интервью Саймону Джордану.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде в главном событии вечера бокса в польском Вроцлаве. В пятом раунде Александр пропустил спорный удар в область пояса, который рефери посчитал запрещенным.

Ранее Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпионат мира по футболу U-17: Аргентина - Германия, Франция - Мали Чемпионат мира по футболу U-17: Аргентина - Германия, Франция - Мали
Зинченко - в команде недели АПЛ по версиям SofaScore и WhoScored Зинченко - в команде недели АПЛ по версиям SofaScore и WhoScored
Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря
Бавария хочет приобрести лидера Барселоны Бавария хочет приобрести лидера Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны10:30
Чемпионат мира по футболу U-17: Аргентина - Германия, Франция - Мали
Европа10:27
Зинченко - в команде недели АПЛ по версиям SofaScore и WhoScored
Бокс10:22
Чисора заявил, что Дюбуа проиграл Усику из-за расизма
Бокс10:00
Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря
Европа09:58
Бавария хочет приобрести лидера Барселоны
Другие страны09:41
Роналду отреагировал на выход Ан-Насра в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
Европа09:21
"Могу уйти хоть завтра": Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити
Бокс09:18
"Я потерял голод": Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру
Лига Чемпионов08:56
Шахтер - Антверпен: прогноз на матч Лиги чемпионов
Европа08:46
Довбик рискует пропустить матч с Валенсией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK