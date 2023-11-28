"Я потерял голод": Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру

Претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о своей карьере.

По словам британца, несправедливое поражение в бою против Роберта Хелениуса стало серьезным ударом по его мотивации в боксе.

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"Все хотят победить. Я скажу правду: я потерял голод к победам после боя против Роберта Хелениуса в Хельсинки. Я избивал его 12 раундов, и потом судьи дали мне плохое решение. После объявления результата я видел Ниссе и Калле Зауэрландов, отца Хелениуса. Им было стыдно, но в то же время они радовались победе своего бойца. Никто не постоял за мой угол. Ни Фрэнк Уоррен, ни парень, который был моим менеджером.

Так что на тот момент мой голод ушел, поскольку я осознал, что занимаю определенное место в иерархии из-за цвета моей кожи, что никто не постоит за мой угол. Я выиграл бой, в этом нет никаких сомнений. А затем мне внезапно сказали: "Кличко заявил, что ты хотел подраться с ним, поэтому он даст тебе титульный шанс", - сказал Чисора в интервью Саймону Джордану.

Напомним, в 2011 году Чисора проиграл Хелениусу раздельным решением судей.

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