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"У него вообще нет мощи": Скандальный боксер назвал очевидного фаворита боя Усик - Фьюри

Джаррелл Миллер рассказал, на кого ставит в объединительном поединке.
Сегодня, 09:57
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Джаррелл Миллер заявил, что считает чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри фаворитом боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, несмотря на неубедительное выступление против Фрэнсиса Нганну.

По мнению скандального боксера, попадавшегося ранее на употреблении допинга, британец за счет своих габаритов должен одолеть украинца, у которого нет мощи прирожденного супертяжеловеса.

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"Я все равно ставлю на Тайсона. Он крупнее, а у Усика вообще нет мощи. Фьюри подрался против 125-килограммового парня, который действительно может ударить. Сколько весит Усик? 100 килограммов? У него нет реальной мощи супертяжеловеса. Он хорошо двигается, но когда кто-то наваливается на тебя, выбрасывает джебы и не боится твоей силы, то это другой бой.

Я все еще склоняюсь в сторону Тайсона в поединке с Усиком. У Александра постоянно возникают проблемы с большими супертяжеловесами", - сказал Миллер в комментарии FightHype.com.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джаррелл Миллер

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