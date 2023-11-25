Чисоре предложили провести титульный бой в андеркарде поединка Усик - Фьюри

Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр вызвал на бой Дерека Чисору.

Немецкий боксер сирийского происхождения предложил британцу встретиться в ринге в андеркарде поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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"Чисора, пришло время снова блистать! Я уважаю тебя за последние бои, ты показал миру, что являешься отличным бойцом и настоящим претендентом на мой титул чемпиона мира по версии WBA.

Брат, я надеюсь, что ты готов подраться со мной 17 февраля в Саудовской Аравии. Будет два титульных боя: поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и за звание регулярного чемпиона WBA. Давай сделаем это", - написал Чарр в Instagram.

Ранее Чисора сделал смелый прогноз на возможный бой с Нганну.

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