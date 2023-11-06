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Чисора сделал смелый прогноз на возможный бой с Нганну

Британец обозначил мощь камерунца, с которым хочет выйти в ринг.
Сегодня, 11:44
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора намерен провести бой против экс-чемпиона тяжелого дивизиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По словам британца, он нокаутирует камерунца, если тот примет вызов.

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"Я хочу драться со всеми. Я желаю побиться с Фрэнсисом Нганну. Я хочу заполучить этот поединок. Я готов драться в любой день. Это будет отличный бой, и я его нокаутирую.

Нганну - потрясающий, отличный боец. Он сильный парень, великолепный боец ММА. Нганну подловил Фьюри в плохой для Тайсона день. Такое случается", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Ранее промоутер Усика оценил шансы Александра провести бой с Нганну.

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