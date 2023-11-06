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Промоутер Усика оценил шансы Александра провести бой с Нганну

Красюк отметил характер украинского чемпиона.
Сегодня, 09:30

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможном поединке своего клиента с Фрэнсисом Нганну.

По словам специалиста, украинский боксер сосредоточен на своем наследии, а не выставочных боях.

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"Знаете, мы двигаемся другим путем. Мы идем за славой. Мы идем за наследием. 

Наследие хранится в титулах, а пояс WBC принадлежит Тайсону Фьюри. Так что в данный момент нам нужен Фьюри", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик фрэнсис нганну

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