Промоутер Усика оценил шансы Александра провести бой с Нганну
Красюк отметил характер украинского чемпиона.
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможном поединке своего клиента с Фрэнсисом Нганну.
По словам специалиста, украинский боксер сосредоточен на своем наследии, а не выставочных боях.
Читай также: Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
"Знаете, мы двигаемся другим путем. Мы идем за славой. Мы идем за наследием.
Наследие хранится в титулах, а пояс WBC принадлежит Тайсону Фьюри. Так что в данный момент нам нужен Фьюри", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!