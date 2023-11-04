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Усик признался, что сказал Фьюри после его победы над Нганну

Украинский боксер поделился впечатлениями от поединка британца с камерунцем.
Сегодня, 14:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик высказался о своем будущем сопернике, обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри в его бою против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

В частности, украинский боксер признался, что сказал британцу, когда поднялся к нему в ринг после поединка.

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"Возможно, это была игра Тайсона, чтобы как-то меня расслабить или что-то такое. Но я понимаю, что мне надо очень много работы проделать, чтобы выйти с ним в ринг и победить. Если он и вправду играл, то считаю, что он должен за эту роль получить Оскар.

С точки зрения человека, который знает, что такое бокс. Который понимает, как сложно тебе после боя. Который знает, как ты хочешь выть и никого не видеть, хочешь отдохнуть в раздевалке, я сто процентов не хотел каких-то ярких эмоций во время битвы взглядов. Я хотел, чтобы мы просто анонсировали наш бой. Я ему сказал во время битвы взглядов: "Чувак, ты устал. Иди отдохни!" - сказал Усик в комментарии TNT Sports Boxing.

Отметим, также Усик объяснил, благодаря чему он договорился о бое с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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