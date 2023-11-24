Чисора: Я показал всем, как можно победить Усика

Британский ветеран бокса Дерек Чисора поделился мнением о фаворите предстоящего боя между обладаталем пояса WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира WBA/WBO/IBF/IBO Александром Усиком.

По словам звездного бойца, "Цыганский король" рискует проиграть в титульном поединке.

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"Я бы поставил на Фьюри, что он победит Усика. Но если это тот же Фьюри, который боксировал с Нганну, то я не думаю, что он это сделает. Когда вы боксируете в Саудовской Аравии, вы должны быть на всех мероприятиях: ужинах, встречах, пресс-конференциях, - вам приходится иметь дело со множеством отвлекающих факторов. В день боя вас все равно позовут отобедать с шейхами. В первый раз вы будете по-настоящему предоставлены сами себе, лишь во время выхода на ринг. А если вы будете отказываться и проявлять характер, то вас обвинят в неуважении к местной культуре".

Чисора отметил, что для победы над Усиком нужно наносить как можно больше ударов.

"Я показал всем, как нужно драться с Усиком. Хотя люди предпочли не пользоваться этим. Будьте в форме и используйте преимущество в габаритах. Я сказал об этом Даниэлю Дюбуа, но он меня не послушал. Когда ты бьешься с Усиком в ринге и он начинает двигать руками вверх и вниз, а ты начинаешь двигаться вместе с ним, у тебя проблемы. Что вам нужно сделать - это просто ударить его, когда он дергает руками. Он очень хорош, потрясающий боец. И если ты позволишь ему быть этим самым потрясающим бойцом, он тебя перебьет", - цитирует Чисору Boxing Scene.

Бой Усик - Фьюри запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии.

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