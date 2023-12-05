"Это было страшнее": Гарсия сделал откровенное признание после победы над Дуарте

Суперлегковес Райан Гарсия поделился мыслями о своей победе в недавнем бою против Оскара Дуарте.

Американский боксер признался, что в этом поединке ему приходилось действовать осторожно и он испытывал больше опасений, чем в предыдущем проигранном противостоянии с Джервонтой Дэвисом.

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"Я не буду врать: это было страшнее, чем драться с Дэвисом. У него тяжелый удар. Он сильно бьет. Я не жаловался в ринге, но он тяжело избивал меня по затылку. В этом поединке я действительно переживал больше, чем в бою с "Танком". Бой с Дэвисом больше походил на боксерский поединок, он передвигался в ринге.

В поединке с Дуарте я думал, что, черт побери, он пытается надрать тебе задницу, у него есть сила, чтобы нокаутировать тебя, так что нужно быть очень осторожным", - цитирует Гарсию Boxing Scene.

Напомним, что Гарсия одержал досрочную победу над Дуарте в восьмом раунде.

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