Райан Гарсия закрыл первое поражение в карьере, нокаутировав Дуарте

Американский суперлегковес Райан Гарсия (24-1, 20 КО) одержал досрочную победу в поединке с мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО).

12-раундовый бой состоялся в ночь на воскресенье, 2 декабря, на Toyota Arena в Хьюстоне, штат Техас, США, став главным событием боксерского шоу от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

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От начала противостояния Дуарте завладел инициативой, действуя первым номером и оказывая давление на соперника. Гарсии приходилось много работать на ногах и контратаковать. Тем не менее с третьего раунда американец начал перехватывать преимущество, эффективно выбрасывая комбинации.

Источник: Getty Images

К середине боя Гарсия позволил оппоненту навязать ему ближний бой и успешно сокращать дистанцию. Однако вскоре американский боксер снова включил ноги и сумел остановить противника в восьмом раунде. Гарсия потряс Дуарте левым хуком, после чего бросился добивать. Мексиканец опустился на настил ринга, а рефери начал отсчет. Дуарте все же поднялся, но поединок был остановлен.

Ryan Garcia hurts Oscar Duarte and he couldn't beat the ref's count! THAT'S IT!!! This fight is OVER!#GarciaDuarte | LIVE on DAZN pic.twitter.com/crQGUED6iP — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) December 3, 2023

Таким образом, Райан Гарсия одержал досрочную победу, закрыв тем самым свое первое поражение в карьере, которое он потерпел в апреле 2023 года в поединке против Джервонты Дэвиса.

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