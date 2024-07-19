Райану Гарсии грозит тюремный срок за погром в отеле

Американский суперлегковес Райан Гарсия (24-1, 20 КО) рискует оказаться за решеткой после того, как ему выдвинули официальные обвинения в вандализме по итогам недавнего инцидента в отеле.

Американский боксер 8 июня устроил погром в гостинице Waldorf Astoria в Беверли-Хиллс, вероятно, пребывая под действием алкоголя или наркотических веществ, после чего был задержан полицией.

Ryan Garcia has been arrested for felony vandalism after he allegedly damaged property at a hotel in Los Angeles pic.twitter.com/g7y65NOhud — Happy Punch (@HappyPunch) June 9, 2024

Гарсия нанес отелю ущерб на сумму в 15 тысяч долларов, а максимальный срок, который грозит спортсмену за это правонарушение составляет один год тюрьмы.

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Адвокат боксера сообщил, что его клиент после инцидента извинился перед персоналом гостиницы и возместил заведению нанесенный ущерб. Тем не менее он предстанет перед судом.

"Хотя мы благодарны, что в этом деле не было зарегистрировано ни одного пострадавшего, но это безрассудное поведение, которое наносит ущерб имуществу, демонстрирует неприемлемое пренебрежение безопасностью и спокойствием нашего сообщества. Наш офис будет работать над тем, чтобы обвиняемый понес ответственность", - приводит слова окружного прокурора Лос-Анджелеса Джорджа Гаскона ESPN.

Судебное заседание по делу Гарсии назначено на 7 августа.

Напомним, ранее Гарсия был дисквалифицирован на год, после того как его допинг-пробы, взятые перед боем с Девином Хэйни дали положительный результат. Также из его гонорара изъяли 1,1 миллиона долларов и обязали заплатить штраф 10 тысяч долларов, а его поединок с Хэйни признали таким, что не состоялся.

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