Райана Гарсию арестовали по обвинению в вандализме

Американский суперлегковес Райан Гарсия был арестован по обвинению в вандализме.

Инцидент произошел в субботу днем в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллс.

Как сообщает TMZ Sports, 25-летний боксер был задержан полицией и доставлен в участок после того, как он повредил имущество отеля в своем номере и коридоре. В Калифорнии любой ущерб на сумму более 400 долларов может считаться преступлением.

Читай также: Стало известно, сколько пропустит Райан Гарсия из-за допинга

Предполагается, что спортсмен находился под действием алкоголя или наркотических веществ, но подчинился полиции и был спокоен.

Ryan Garcia has been arrested for felony vandalism after he allegedly damaged property at a hotel in Los Angeles pic.twitter.com/g7y65NOhud — Happy Punch (@HappyPunch) June 9, 2024

Вскоре адвокат Гарсии Дарин Чавес сообщил, что полиция отправила боксера в больницу.

"Департамент полиции Беверли-Хиллс отправил Райана в местную больницу для обследования и лечения. По нашим данным, его могут обвинить в появлении в общественном месте в состоянии опьянения", - заявил адвокат.

Напомним, что недавно Гарсия провалил второй тест на допинг, который боксер сдал после боя с Девином Хэйни, которого он одолел решением большинства судей.

Ранее команда Райана Гарсии озвучила причину позитивного результата теста на запрещенные вещества.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!