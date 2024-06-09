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Райана Гарсию арестовали по обвинению в вандализме

Скандальный боксер повредил имущество в отеле.
Сегодня, 11:10
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Американский суперлегковес Райан Гарсия был арестован по обвинению в вандализме.

Инцидент произошел в субботу днем в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллс.

Как сообщает TMZ Sports, 25-летний боксер был задержан полицией и доставлен в участок после того, как он повредил имущество отеля в своем номере и коридоре. В Калифорнии любой ущерб на сумму более 400 долларов может считаться преступлением.

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Предполагается, что спортсмен находился под действием алкоголя или наркотических веществ, но подчинился полиции и был спокоен.

Вскоре адвокат Гарсии Дарин Чавес сообщил, что полиция отправила боксера в больницу.

"Департамент полиции Беверли-Хиллс отправил Райана в местную больницу для обследования и лечения. По нашим данным, его могут обвинить в появлении в общественном месте в состоянии опьянения", - заявил адвокат.

Напомним, что недавно Гарсия провалил второй тест на допинг, который боксер сдал после боя с Девином Хэйни, которого он одолел решением большинства судей.

Ранее команда Райана Гарсии озвучила причину позитивного результата теста на запрещенные вещества.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гарсия

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