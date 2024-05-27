Стало известно, сколько пропустит Райан Гарсия из-за допинга

Промоутер Эдди Хирн высказался о будущем Райана Гарсии.

Американский боксер сдал положительный результат пробы B на допинг Райана Гарсии.

"Отстранение может длиться 6 месяцев, а может и год. Если смогут доказать, что он сделал это намеренно, то дисквалификация будет длиться и 2, и 3 года.

Считаю, что это будет от 6 месяцев до года", - приводит слова Хирна Fight Hub TV.

Напомним, в апреле Райан победил Дэвина Хэйни раздельным решением судей. Чемпионский пояс WBC остался у Хэйни, ведь Гарсия не уложился в вес. После поединка появилась информация, что Райан провалил допинг-тест.

Ранее отец Хэйни потребовал пожизненной дисквалификации для Гарсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!