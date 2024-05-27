iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Выбросить из спорта": Отец Хэйни потребовал пожизненной дисквалификации для Гарсии

Команда чемпиона настаивает на наиболее суровом наказании для провалившего допинг-тест соперника.
Вчера, 08:58
Девин и Билл Хэйни / Getty Images
Девин и Билл Хэйни / Getty Images

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, прокомментировал повторно проваленный тест на допинг бывшим соперником его сына Райаном Гарсией.

По его мнению, их экс-оппонент заслуживает пожизненной дисквалификации.

Читай также: "Знаю, что мне хотят испортить победу": Гарсия отреагировал на повторно проваленный допинг-тест

"Райан говорит, что любит стероиды, принимает стероиды. С этим парнем ничего не поделаешь, кроме как выбросить его из спорта.

Я очень злюсь, потому что подписался на все это, а парень просто высмеивает наш спорт. Райан нарушил все известные правила поведения. Он говорил, что сделал ставку на этот бой, при этом понимал, что откровенно жульничает", - приводит слова Хэйни-старшего Boxing News 24.

Напомним, что повторная допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия билл хэйни

Статьи по теме

"Ожидай серьезных последствий": Отец Хэйни пригрозил Гарсии после повторно проваленного допинг-теста "Ожидай серьезных последствий": Отец Хэйни пригрозил Гарсии после повторно проваленного допинг-теста
"Знаю, что мне хотят испортить победу": Гарсия отреагировал на повторно проваленный допинг-тест "Знаю, что мне хотят испортить победу": Гарсия отреагировал на повторно проваленный допинг-тест
Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав
Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Евро-202412:12
Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав
Бокс11:54
Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном
Формула 111:46
Альпин рассматривает отстранение Окона от Гран-при Канады
Киберспорт11:31
Еволюція кіберспорту: від хобі до професійної галузі
Европа11:21
Бавария может усилиться одним из самых перспективных испанских вингеров
Формула 111:17
Хэмилтон - о Монако: Это была одна из самых скучных гонок
Европа11:00
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Украина10:49
Защитник Динамо попал в сферу интересов испанского клуба
Европа10:24
Манчестер Сити не будет возвращать в команду дебютанта сборной Бразилии
Европа10:20
С сигарой и золотой медалью: Жена Икарди пафосно отпраздновала чемпионство Галатасарая
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK