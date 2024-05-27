"Выбросить из спорта": Отец Хэйни потребовал пожизненной дисквалификации для Гарсии

Команда чемпиона настаивает на наиболее суровом наказании для провалившего допинг-тест соперника.

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, прокомментировал повторно проваленный тест на допинг бывшим соперником его сына Райаном Гарсией.

По его мнению, их экс-оппонент заслуживает пожизненной дисквалификации.

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"Райан говорит, что любит стероиды, принимает стероиды. С этим парнем ничего не поделаешь, кроме как выбросить его из спорта.

Я очень злюсь, потому что подписался на все это, а парень просто высмеивает наш спорт. Райан нарушил все известные правила поведения. Он говорил, что сделал ставку на этот бой, при этом понимал, что откровенно жульничает", - приводит слова Хэйни-старшего Boxing News 24.

Напомним, что повторная допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат.

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