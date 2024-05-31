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"Он стал жертвой": Команда Райана Гарсии озвучила причину проваленного теста на допинг

Представители боксера отрицают, что он употреблял запрещенные вещества преднамеренно.
Вчера, 20:39
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Команда юристов во главе с Дареном Чавесом, представляющая интересы американского суперлекговеса Райана Гарсии выступила с заявлением по поводу проваленного теста на допинг перед боем с чемпионом мира по версии WBC Девином Хэйни.

Представители американского боксера настаивают на невиновности своего клиента, утверждая, что запрещенные вещества попали в его организм не преднамеренно, а с пищевыми добавками.

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"Результаты испытания образцов двух добавок, заявленных Райаном Гарсией в формах допинг-контроля VADA, подписанных 19 и 20 апреля, дали положительный результат на остарин. Это подтверждает то, что мы постоянно утверждали: Райан стал жертвой заражения добавками и никогда намеренно не использовал какие-либо запрещенные или повышающие производительность вещества.

Любые заявления об обратном, которые ставят под сомнение честность Райана как чистого бойца, однозначно ложны и клеветнические. В течение своей карьеры Райан добровольно сдавал многочисленные тесты, все из которых дали отрицательные результаты, что подчеркивает его приверженность честной и чистой конкуренции.

Сверхнизкие уровни остарина, обнаруженные в пробах, в миллиардных долях грамма, а также в образце его волос, доказывают загрязнение пищевыми добавками, а не преднамеренное употребление. Результаты недавних испытаний подтверждают это", - говорится в заявлении команды юристов, опубликованном на BoxingScene.

Ранее стало известно, сколько может пропустить Райан Гарсия из-за допинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Райан Гарсия

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