Чемпионка мира по боксу явилась на взвешивание в сексуальном нижнем белье

Эбани Бриджес не выходит из своего образа.

Чемпионка мира в легчайшем весе по версии IBF Эбани Бриджес (9-1, 4 КО) проведет поединок против Майо Йошида (16-4, 0 КО).

В преддверии боя спортсменки прошли церемонию взвешивания. Бриджес явилась на мероприятие в сексуальном синем бикини.

Результаты взвешивания:

Эбани Бриджес – 53,4 кг

Мойо Йошида – 53,3 кг

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Поединок пройдет в андеркарде боя Дэвин Хейни – Реджис Прогрейс 9 декабря.

Отметим, что американцы провели битву взглядов и прошли церемонию взвешиванию.

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