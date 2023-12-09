Чемпионка мира по боксу явилась на взвешивание в сексуальном нижнем белье
Эбани Бриджес не выходит из своего образа.
Чемпионка мира в легчайшем весе по версии IBF Эбани Бриджес (9-1, 4 КО) проведет поединок против Майо Йошида (16-4, 0 КО).
В преддверии боя спортсменки прошли церемонию взвешивания. Бриджес явилась на мероприятие в сексуальном синем бикини.
Результаты взвешивания:
- Эбани Бриджес – 53,4 кг
- Мойо Йошида – 53,3 кг
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Поединок пройдет в андеркарде боя Дэвин Хейни – Реджис Прогрейс 9 декабря.
Отметим, что американцы провели битву взглядов и прошли церемонию взвешиванию.
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