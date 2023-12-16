iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер выразил уверенность, что длительный простой не станет проблемой в бою с Паркером

"Бронзовый бомбардировщик" не выходил в ринг больше года.
Сегодня, 20:42
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший обладатель титула в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, который предыдущий раз выходил в ринг еще в октябре 2022 года, поделился ожиданиями от боя против еще одного экс-чемпиона Джозефа Паркера.

По словам американского боксера, столь длительный простой не станет для него проблемой в будущем поединке.

Читай также: "Он убийца": Тренер Уайлдера призвал рефери поберечь здоровье Паркера в их бою

"Вовсе нет. Это не является проблемой. Я смотрю на это с другой стороны. Я просто сдержан, свеж и готов к работе. Я очень взволнован предстоящем поединком. Мы оба согласились на краткосрочный бой. Я спортсмен мирового класса. Я к этому всему привык", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил вероятность боя с Энтони Джошуа в следующем году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

Статьи по теме

Уайлдер назвал альтернативного соперника на случай срыва боя с Джошуа Уайлдер назвал альтернативного соперника на случай срыва боя с Джошуа
"Не знаю, как он набрался мужества": Уайлдер пообещал наказать Паркера "Не знаю, как он набрался мужества": Уайлдер пообещал наказать Паркера
Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году
Футболист Реала вернулся в заявку команды после длительного отсутствия Футболист Реала вернулся в заявку команды после длительного отсутствия
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:21
Футболист Реала вернулся в заявку команды после длительного отсутствия
Биатлон23:15
Украину в масс-стартах третьего этапа Кубка мира представят пять биатлонистов
Европа22:59
Холанд и Мбаппе - главные цели Реала на летнее трансферное окно
Бокс22:40
Уайлдер назвал альтернативного соперника на случай срыва боя с Джошуа
Европа22:29
Клуб Ла Лиги уволил второго тренера за сезон
Европа21:57
Почеттино - о матче с Шеффилдом: Очень доволен. Игра была хорошей
Европа21:52
Коваленко пропустит ближайший матч Серии А из-за повреждения
Европа21:30
Эвертон без Миколенко уверенно победил Бернли
Европа21:08
Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч с Барселоной
Европа20:59
Эвертон Миколенко отметился необычным достижением
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK