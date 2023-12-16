Уайлдер выразил уверенность, что длительный простой не станет проблемой в бою с Паркером

"Бронзовый бомбардировщик" не выходил в ринг больше года.

Бывший обладатель титула в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, который предыдущий раз выходил в ринг еще в октябре 2022 года, поделился ожиданиями от боя против еще одного экс-чемпиона Джозефа Паркера.

По словам американского боксера, столь длительный простой не станет для него проблемой в будущем поединке.

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"Вовсе нет. Это не является проблемой. Я смотрю на это с другой стороны. Я просто сдержан, свеж и готов к работе. Я очень взволнован предстоящем поединком. Мы оба согласились на краткосрочный бой. Я спортсмен мирового класса. Я к этому всему привык", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил вероятность боя с Энтони Джошуа в следующем году.

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