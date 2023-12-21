Чисора сделал смелый прогноз на бой Уайлдер – Паркер

Британец считает, что все определит один удар.

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора сделал прогноз на поединок между бывшими чемпионами его весовой категории Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.

По словам британца, новозеландец будет лучше смотреться, но в итоге пропустит удар и проиграет досрочно.

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"Деонтей вначале будет пропускать. Это будет длиться в первом, втором, третьем, четвертом и, возможно в пятом раундах. Уайлдер буде проигрывать по очкам, но потому получит свой удар. Это будет нокаут", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Бой Уайлдер - Паркер состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Деонтей спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером.

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