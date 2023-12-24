"У всех были другие планы": Паркер оценил свою победу над Уайлдером

Новозеландец уверенно одолел американца и сорвал его бой с Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о своей победе единогласным решением судей над еще одним экс-обладателем пояса в дивизионе Деонтеем Уайлдером.

Новозеландский боксер отдал должное сопернику, но выразил удовлетворение, что удалось выиграть.

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"Я очень уважаю Уайлдера, но мы очень усердно тренировались для этого боя. У всех были другие планы, но это план Бога.

Я был в хорошей форме. Я оставался спокойным, расслабленным, сосредоточенным. Всегда есть над чем работать, но я одержал победу. Счастливого нам Рождества.

Он поймал меня несколько раз в стойке, это было очень тяжело. Если бы удары прошли чисто, была бы совсем другая история.

Уайлдер - грандиозный и лучший соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Тайсон Фьюри уделял нам время в спаррингах и сыграл чрезвычайно важную роль", - приводит слова Паркера Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Уайлдер - Паркер.

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