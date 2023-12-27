"Вышел на бой с планом": Паркер рассказал, за счет чего удалось одолеть Уайлдера

Бывший чемпион супертяжелого веса Джозеф Паркер рассказал, почему он смог победить еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Новозеландский боксер отметил, что ему удалось успешно выполнить свой план на поединок с американцем.

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"Я вышел на бой с планом. Очень упорно работал в лагере, а тренер Энди Ли разработал план, который я воплотил. Чувствовал себя хорошо в ринге, а активность в течение года помогла мне таким образом завершить его.

Думаю, простой Уайлдера сыграл свою роль. Наш план на бой состоял в том, чтобы нивелировать попытки Деонтея выполнить свою работу. Энди сказал мне перед поединком, что клин клином вышибают. Сейчас я готов к любому сопернику, которого мне дадут.

Я одержал выдающуюся победу. Победа над Руисом была прекрасна в свое время, но эта превзошла ее", - приводит слова Паркера ProBox TV.

Отметим, что Уайлдер озвучил окончательное решение по поводу своей карьеры после поражения от Паркера.

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