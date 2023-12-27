Уайлдер озвучил окончательное решение по поводу своей карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сделал заявление по поводу возможного завершения карьеры после поражения от Джозефа Паркера.

По словам американского боксера, он не собирается вешать перчатки на гвоздь и рассчитывает снова завоевать титул.

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"Я должен вернуть себе инстинкт убийцы. Я слишком спокоен. Я слишком счастлив. Когда у меня был этот инстинкт, ни у кого не было шансов.

Я стану двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24/7.

Ранее тренер Уайлдера оценил поражение своего подопечного от Паркера.

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