iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер озвучил окончательное решение по поводу своей карьеры

Битый Паркером "Бронзовый бомбардировщик" рассказал о планах на будущее.
Сегодня, 08:59
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сделал заявление по поводу возможного завершения карьеры после поражения от Джозефа Паркера.

По словам американского боксера, он не собирается вешать перчатки на гвоздь и рассчитывает снова завоевать титул.

Читай также: Уайлдер - о Джошуа: Он действительно не хочет наш бой

"Я должен вернуть себе инстинкт убийцы. Я слишком спокоен. Я слишком счастлив. Когда у меня был этот инстинкт, ни у кого не было шансов.

Я стану двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24/7.

Ранее тренер Уайлдера оценил поражение своего подопечного от Паркера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Вышел на бой с планом": Паркер рассказал, за счет чего удалось одолеть Уайлдера "Вышел на бой с планом": Паркер рассказал, за счет чего удалось одолеть Уайлдера
Джошуа оценил сенсационную победу Паркера над Уайлдером Джошуа оценил сенсационную победу Паркера над Уайлдером
Уайлдер - о Джошуа: Он действительно не хочет наш бой Уайлдер - о Джошуа: Он действительно не хочет наш бой
Фьюри - главный шоумен, вечер бокса от Украины и "Судный день" Саудовской Аравии: пять главных событий 2023 года - бокс Фьюри - главный шоумен, вечер бокса от Украины и "Судный день" Саудовской Аравии: пять главных событий 2023 года - бокс
Помочь журналистам

Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа13:20
В Арсенале определились с судьбой одного из голкиперов
Европа12:57
Гарначо превзошел достижение обладателя Золотого мяча
Европа12:50
Бывший игрок Арсенала обеспокоен игрой Зинченко в обороне
НБА12:27
Месси или Роналду: чемпион НБА сделал свой выбор в споре за звание величайшего футболиста
Европа12:21
Хамес - о жизни в Катаре: Там все едят руками, сумасшедшие
12:00
Пять главных событий 2023 года: футбол
Формула 111:59
Норрис: Сезон-2023 - лучший в моей карьере
Европа11:37
Рэтклиффа призвали снести "рассыпающийся" Олд Траффорд и построить новую арену
НБА11:16
Дюрант раскритиковал Вожнаровски за сообщение о своем недовольстве в стане Финикса
Лига Европы10:45
"Это большая разница": Тренер Шахтера рассказал, что может стать проблемой в противостоянии с Марселем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK