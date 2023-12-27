Уайлдер озвучил окончательное решение по поводу своей карьеры
Битый Паркером "Бронзовый бомбардировщик" рассказал о планах на будущее.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сделал заявление по поводу возможного завершения карьеры после поражения от Джозефа Паркера.
По словам американского боксера, он не собирается вешать перчатки на гвоздь и рассчитывает снова завоевать титул.
Читай также: Уайлдер - о Джошуа: Он действительно не хочет наш бой
"Я должен вернуть себе инстинкт убийцы. Я слишком спокоен. Я слишком счастлив. Когда у меня был этот инстинкт, ни у кого не было шансов.
Я стану двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24/7.
Ранее тренер Уайлдера оценил поражение своего подопечного от Паркера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!