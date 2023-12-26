Уайлдер - о Джошуа: Он действительно не хочет наш бой

Американец хотел бы встретиться с Энтони в ринге.

Топовый боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер считает, что экс-чемпион Энтони Джошуа не хочет с ним драться.

"Он действительно не хочет этот бой. Вы видели, каким он был счастливым, когда я проиграл Паркеру?

Я рассмеялся и сказал: "Этот нигга чертовски счастлив". Это помогло ему хорошо выступить. Казалось, что он думал: "Мне не придется драться с Уайлдером!"

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"Ходили слухи, что он думал об уходе из спорта, если я выиграю... 9 марта бой все еще может состояться. Но для него это отличный шанс слиться", – сказал Уайлдер в интервью 78sportstv.

Напомним, Уайлдер потерпел сокрушительное поражение от Джозефа Паркера в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

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