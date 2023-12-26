iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер - о Джошуа: Он действительно не хочет наш бой

Американец хотел бы встретиться с Энтони в ринге.
Сегодня, 16:49
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Топовый боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер считает, что экс-чемпион Энтони Джошуа не хочет с ним драться. 

"Он действительно не хочет этот бой. Вы видели, каким он был счастливым, когда я проиграл Паркеру?

Я рассмеялся и сказал: "Этот нигга чертовски счастлив". Это помогло ему хорошо выступить. Казалось, что он думал: "Мне не придется драться с Уайлдером!"

Читай также: "Проиграть Паркеру не стыдно": Тренер Уайлдера оценил поражение своего подопечного

"Ходили слухи, что он думал об уходе из спорта, если я выиграю... 9 марта бой все еще может состояться. Но для него это отличный шанс слиться", – сказал Уайлдер в интервью 78sportstv.

Напомним, Уайлдер потерпел сокрушительное поражение от Джозефа Паркера в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Фьюри - главный шоумен, вечер бокса от Украины и "Судный день" Саудовской Аравии: пять главных событий 2023 года - бокс Фьюри - главный шоумен, вечер бокса от Украины и "Судный день" Саудовской Аравии: пять главных событий 2023 года - бокс
"Будем настаивать": Менеджер Чжилея озвучил имя приоритетного соперника "Будем настаивать": Менеджер Чжилея озвучил имя приоритетного соперника
"Надеюсь, он победит Усика": Промоутер Джошуа нацелился на бой с Фьюри "Надеюсь, он победит Усика": Промоутер Джошуа нацелился на бой с Фьюри
Зинченко вошел в ТОП-10 лучших левых защитников 2023 года Зинченко вошел в ТОП-10 лучших левых защитников 2023 года
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа18:15
Зинченко вошел в ТОП-10 лучших левых защитников 2023 года
Бокс17:52
Фроч объяснил, почему Усик победит Фьюри
Европа17:47
Гвардиола: Если Ман Сити не выигрывает АПЛ – это кризис, катастрофа
Европа17:30
"Он думает, что это поможет?": Забарный удивил имиджем после Рождества
ММА17:18
Макгрегор планирует провести бой с легендой бокса
Европа16:59
Легионер Кривбасса: Я в восторге от украинцев
Бокс16:49
Уайлдер - о Джошуа: Он действительно не хочет наш бой
Европа16:38
Тренеру африканской сборной уже полгода не платят зарплату
Европа16:20
Невилл: В 2023 году Манчестер Юнайтед был абсолютным позором
Европа15:59
Тоттенхэм интересуется одноклубником Забарного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK