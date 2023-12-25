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"Проиграть Паркеру не стыдно": Тренер Уайлдера оценил поражение своего подопечного

Наставник "Бронзового бомбардировщика" отдал должное сопернику, похвалив его за бой.
Сегодня, 16:59
Уайлдер проиграл Паркеру / Getty Images
Уайлдер проиграл Паркеру / Getty Images

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о поражении своего подопечного в поединке с еще одним бывшим обладателем титула в дивизионе Джозефом Паркером.

Наставник американского боксера отметил, что проиграть такому сопернику не стыдно, поскольку считает его один из лучших супертяжеловесов.

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"Плохая ночь. Прежде всего, это заслуга Джозефа Паркера и Энди Ли, у них был чертовски хороший план на игру. Подбородок Паркера не поднимался над лбом, пару раз он тяжело двигался, и я думал, что Деонтей сможет успешно атаковать.

У него был план на игру, и он его придерживался. Победил лучший, поздравляю Джозефа Паркера. Я испытываю к нему только искреннюю любовь и уважение. Он один из лучших супертяжеловесов в мире. Поэтому проиграть Джозефу Паркеру не стыдно.

У нас была ужасная ночь. Есть несколько вещей, которые Уайлдер мог бы сделать больше, которые он мог бы сделать правильно. Были моменты, когда в бою ничего не происходило, и это было хорошо для Паркера, но не хорошо для Деонтея", - приводит слова Скотта Boxing Scene.

Ранее Энтони Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером после его поражения Паркеру.

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