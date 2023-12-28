Известный тренер объяснил провал Уайлдера в бою с Паркером

Известный тренер Роберт Гарсия проанализировал поражение бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в бою против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Джозефа Паркера.

По его мнению, главной причиной неудачи американца стал длительный простой, который длился больше года.

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"Паркер перед этим провел три боя за год, а Уайлдер какое-то время не дрался и не выглядел хорошо. Грустно смотреть на такое выступление.

Уайлдер - отличный боец, он заработал много денег. Когда бойцы зарабатывают так много, им кажется, что они не обязаны драться слишком часто. Безусловно, боксеры получают очень много денег, но им нужно поддерживать активность. Им становится слишком комфортно, и такое случается со многими бойцами", - сказал Гарсия в комментарии Littte Giant Boxing.

Ранее Паркер рассказал, за счет чего удалось одолеть Уайлдера.

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