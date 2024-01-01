"Будет большая битва": Промоутер Фьюри поделился ожиданиями от поединка с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о будущем объединительном бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера отметил, что ожидает захватывающего противостояния.

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"Мы работаем над другими боями, и в начале января будет пресс-конференция, на которой объявим андеркард шоу Тайсона и Александра, а также то, что произойдет в марте.

Бой Усик - Фьюри? Это будет очень интересно, это точно. Это будет большая битва. Все это изменило правила игры. Эту фразу я использовал с самого начала боя Тайсона против Нганну. Я просто чувствовал, что это приведет к чему-то особенному, и последнее выступление было особенным.

Бой, который состоится 17 февраля, очень особенный, ведь на кону все титулы. На кону четыре пояса, это будет великолепно. Остальные парни должны продолжать побеждать, продолжать борьбу за победу и возможность получить право сразиться с победителем в будущем", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно условие для реванша Усик - Фьюри.

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