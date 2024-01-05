Украинский боксер нокаутировал соперника в дебютном бою в США

Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (4-0, 4 КО) провел первый поединок в США.

Рогава победил американца Данте Уильямса техническим нокаутом в первом раунде.

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Рогава в последний раз выходил на ринг в октябре 2022 года, когда в рамках вечера бокса во Франции нокаутировал Демира Гуламича.

Ранее сообщалось, что Деревянченко подтвердил отмену своего боя.

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