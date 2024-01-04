Деревянченко подтвердил отмену своего боя

Украинский боксер не сможет выйти в ринг из-за травмы.

Бой украинского боксера второго среднего веса Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО) против американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО), который был запланирован на 6 января, не состоится.

Ранее стало известно, что украинец получил травму во время подготовки. Отмену поединка он подтвердил в соцсетях.

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"Бой 6 января, к сожалению, отменен. Я скоро вернусь", - написал Деревянченко в Instagram.

Напомним, что в своем последнем поединке в июне 2023 года Деревянченко уступил единогласным решением судей мексиканцу Хайме Мунгии.

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