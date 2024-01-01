iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бой отменен: Деревянченко получил травму

Поединок, который должен был состояться в январе, сорвался.
Сегодня, 13:20
Сергей Деревянченко / Boxing Scene
Сергей Деревянченко / Boxing Scene

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) не выйдет на ринг против американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО).

Как сообщает BoxingScene, поединок боксеров, который был запланирован на 6 января, не состоится.

Читай также: Хижняк назвал условие, благодаря которому Усик победит Фьюри

Причиной этого стала травма, которую украинец получил около недели назад во время тренировочного лагеря.

Деревянченко свой последний бой провел в июне прошлого года, проиграв Мунгуе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

Статьи по теме

Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе
Деревянченко получил соперника на ближайший бой Деревянченко получил соперника на ближайший бой
Дата боя официально подтверждена: Деревянченко узнал, когда выйдет на ринг Дата боя официально подтверждена: Деревянченко узнал, когда выйдет на ринг
Стало известно, когда Деревянченко проведет следующий бой Стало известно, когда Деревянченко проведет следующий бой
Помочь журналистам

Видео

Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов
Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа14:58
"Почувствовал дискомфорт": Тренер Арсенала рассказал о состоянии здоровья Зинченко
Европа14:35
Айнтрахт объявил о переходе полузащитника Манчестер Юнайтед
Бокс14:10
Бокс: расписание боев
Бокс13:55
Организатор вечеров бокса в Саудовской Аравии опубликовал фото с Уайлдером и Джошуа
Биатлон13:30
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
Бокс13:20
Бой отменен: Деревянченко получил травму
Европа12:55
Довел до слез: Роналду подарил маме дорогостоящей подарок на день рождение
НБА12:20
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Холмгрена и трехочковый Авдии под сирену возглавили рейтинг
Теннис12:05
Цуренко с победы стартовала в Окленде
Европа12:00
Голосование за Золотой мяч-2024: Беллингем продолжает быть лучшим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK