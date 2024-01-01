Бой отменен: Деревянченко получил травму

Поединок, который должен был состояться в январе, сорвался.

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) не выйдет на ринг против американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО).

Как сообщает BoxingScene, поединок боксеров, который был запланирован на 6 января, не состоится.

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Причиной этого стала травма, которую украинец получил около недели назад во время тренировочного лагеря.

Деревянченко свой последний бой провел в июне прошлого года, проиграв Мунгуе.

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