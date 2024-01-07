Райан Гарсия назвал своего следующего соперника

Американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 КО) заявил, что планирует провести бой с чемпионом WBA Роландо Ромеро (15-1, 13 КО).

По словам спортсемна, он намерен отобрать титул, а затем выйти в ринг с Девином Хэйни.

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"Я сообщил своей команде, что иду другим путем. Сейчас я намерен провести бой с Роландо Ромеро. Я молюсь о том, чтобы моя команда поддержала это решение. Оскар (Де Ла Хойя - прим.), сделай, чтобы этот бой состоялся. Это ход. Больший бой, больший бизнес.

После того, что произойдет с Ролли, состоится бой с Девином Хейни, он будет даже больше. Все сейчас критикуют. В конце концов, все увидят, что это был лучший ход. Кроме того, он может провести бой с Ричардсоном Хитчинсом. Сделайте 30 тысяч продаж на PPV. Ты мне не нужен, Девин, я нужен тебе", - написал Гарсия в X.

В своем последнем бою Райан Гарсия победил Оскара Дуарте нокаутом.

Ранее сообщалось, что Беринчик начал тренировочный лагерь к бою за чемпионский титул.

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