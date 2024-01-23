iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Должен завершить карьеру": Фроч назвал главную причину регресса Уайлдера

Эксперт отметил то, что американец принимает галлюциногенный отвар.
Вчера, 22:37
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о карьере Деонтея Уайлдера.

По словам эксперта, америкаец потерял свою агрессию на ринге, ведь начал употреблять галлюциногенный отвар под названием аяуаска.

Читай также: "Хочу его имя в послужном списке": Нганну подтвердил желание подраться с Уайлдером

"Я считаю, что аяуаска повлияла на выступление Уайлдера. Он потерял свой инстинкт убийцы и желание наносить урон. Мне кажется, что это его слишком сильно расслабило, в этом нет ничего хорошего для него. Это был плохой шаг.

Сейчас ему следует завершить карьеру. Он проиграл Джозефу Паркеру, который уступил Диллиану Уайту. Годы идут, он заработал много денег. Сейчас Уайлдер нашел связь со своей духовной стороной, и это сделало его мирным. Он больше не думает как боец. Он добряк", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Последний бой Уайлдер провел в конце декабря, когда проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Тайсон Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Хочу его имя в послужном списке": Нганну подтвердил желание подраться с Уайлдером "Хочу его имя в послужном списке": Нганну подтвердил желание подраться с Уайлдером
Экс-чемпион назвал главное отличие между Джошуа и Уайлдером Экс-чемпион назвал главное отличие между Джошуа и Уайлдером
"Его полностью разбили": Джойс предположил, завершит ли карьеру Уайлдер "Его полностью разбили": Джойс предположил, завершит ли карьеру Уайлдер
Чжилей бросил вызов Уайлдеру Чжилей бросил вызов Уайлдеру
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Игроки Манчестер Сити поучаствовали в совместном челлендже с российским бойцом ММА
Другие страны00:33
Кубок африканских наций: Алжир сенсационно уступил Мавритании, Ангола одолела Буркина-Фасо
НБА00:27
Майами и Шарлотт готовятся совершить громкий обмен игроками
Европа00:05
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Вчера, 23:54
Европа23:54
Челси с Мудриком уничтожил Мидлсбро в рамках Кубка Лиги
Киберспорт23:35
BLAST Premier Spring Groups: Falcons разгромили OG, Astralis шокировали Vitality
Европа23:27
Кубок Азии: Палестина обыграла Гонконг, ОАЕ уступили Ирану
Европа23:20
Важный игрок Ньюкасла выбыл из строя почти до конца сезона
НБА22:58
Милуоки уволил Гриффина с поста главного тренера команды
Европа22:50
Президент Барселоны оценил судейство в матче Реал - Альмерия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK