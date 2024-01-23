"Должен завершить карьеру": Фроч назвал главную причину регресса Уайлдера

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о карьере Деонтея Уайлдера.

По словам эксперта, америкаец потерял свою агрессию на ринге, ведь начал употреблять галлюциногенный отвар под названием аяуаска.

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"Я считаю, что аяуаска повлияла на выступление Уайлдера. Он потерял свой инстинкт убийцы и желание наносить урон. Мне кажется, что это его слишком сильно расслабило, в этом нет ничего хорошего для него. Это был плохой шаг.

Сейчас ему следует завершить карьеру. Он проиграл Джозефу Паркеру, который уступил Диллиану Уайту. Годы идут, он заработал много денег. Сейчас Уайлдер нашел связь со своей духовной стороной, и это сделало его мирным. Он больше не думает как боец. Он добряк", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Последний бой Уайлдер провел в конце декабря, когда проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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