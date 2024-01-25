Райан Гарсия подтвердил, что проведет поединок с Ромеро

Боксеры выйдут на ринг весной текущего года.

Американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 КО) заявил, что проведет бой против чемпиона WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро (15-1, 13 КО).

Боксеры выйдут на ринг 20 апреля текущего года.

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"20 апреля на PPV. Билеты и место проведения – скоро. Пора снова вступить в бой. Я понимаю, что было много путаницы, но это сражение состоится. Я рад сообщить об этом.

Вскоре все это опубликуют, не беспокойтесь. Я люблю вас, ребята", - написал американец.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Джошуа.

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