Джошуа рассказал, кто может стать его следующим соперником

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа заявил, что может подраться с Деонтеем Уайлдером.

"Мои мысли полностью посвящены Фрэнсису Нганну – это мой бесспорный титульный бой. Это тот менталитет, которым я должен жить. Он был хорош в последнем бою, и я его уважаю. Это не легкие деньги. Это будет настоящее шоу".

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"Следующий соперник? Думаю, что им может стать Деонтей Уайлдер. Контракты подписаны, а бой по-прежнему интересен фанатам. Битва между Великобританией и США. Это хорошая вывеска с точки зрения рекламы", – заявил Джошуа в интервью Boxing Scene.

Напомним, в следующим бою Джошуа встретится с Нганну. Поединок состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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