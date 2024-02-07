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"Это уже какой-то культ против Тайсона": Промоутер Фьюри отреагировал на критику из-за травмы

Представитель британца призвал не поддаваться на теории заговора о его рассечении.
Сегодня, 19:11
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о рассечении своего подопечного, из-за которого был перенесен бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера призвал не верить в различные теории заговора о якобы преднамеренности травмы.

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"Тайсон хочет боя. Некоторые вещи, о которых сейчас говорят, я никогда не слышал ничего подобного. У него ненастоящие швы возле глаза? Это просто скандальная глупость и клевета. Это уже какой-то культ против Тайсона.

Сейчас он не может продолжать работать так, как раньше, но тренируется на велосипеде. Но когда ты готовишься к поединку, ты тренируешься, чтобы добиться своего наивысшего результата, своего пика. Теперь он должен расслабиться и вернуть все в движение, чтобы подготовиться и точно быть в лучшей форме 18 мая", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри наехал на команду Усика за высказывания о срыве боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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