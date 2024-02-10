Лапин добыл девятую победу на профессиональном уровне, нокаутировав черногорца

Судья был вынужден досрочно завершить поединок уже во втором раунде.

В субботу, 10 февраля, в Мадриде состоялся бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBO Continental, в котором сошлись обладатель пояса Даниэль Лапин (9-0, 3 КО) И претендент Альмир Скриели (19-9, 9 КО).

На протяжении всего поединка украинский чемпион выглядел лучше своего черногорского оппонента - 34-летний Скриели побывал в нокдауне уже в первом же раунде, после чего эта история повторилась дважды в раунде №2.

После того, как черногорец оказался на настиле третий раз, судья был вынужден досрочно завершить поединок и присудить победу 26-летнему украинцу, который остается непобежденным на профессиональном уровне.

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Стоит отметить, что Даниэль Лапин выступал в качестве одного из главных спарринг-партнеров Александра Усика в подготовке к бою против Тайсона Фьюри.

Напомним, что для Лапина это была первая титульная защита. До этого он появлялся на ринге в конце августа 2023 года. Тогда украинец победил Аро Шварца, завоевав пояс IBO Continental.

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