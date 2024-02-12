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"На нас оказывают давление": Промоутер Фьюри заверил, что бой с Усиком точно состоится

Уоррен не сомневается, что его подопечный выйдет в ринг против украинца в запланированную дату.
Сегодня, 12:05
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, выразил уверенность, что бой его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком точно состоится 18 мая.

По словам представителя британца, он не сомневается в проведении поединка, поскольку обе команды также должны придерживаться указаний руководящих организаций.

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"Порезы и кровь всегда выглядят плохо, но через пару недель они могут выглядеть совсем иначе. Если Тайсон уверен, то и я уверен. Он не собирается ориентироваться на дату, которая снова сорвется.

У нас есть руководящие органы в боксе, и они оказывают давление на нас. Они хотят видеть борьбу за пояса. Поэтому бой должен состояться в запланированный день. Я полностью уверен, что все получится", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри вызверился на команду Усика из-за сомнений по поводу травмы британца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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