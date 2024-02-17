"Есть что терять и нечего приобрести": Альварес исключил возможность боя с Кроуфордом

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес заявил, что не рассматривает возможность боя против обладателя титулов WBC, WBA и WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда.

По мнению мексиканца, при любом результате такого поединка его будут критиковать.

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"Нет, я не буду драться с Кроуфордом. Да, я мог бы заработать на этом поединке, но меня будут критиковать. Людям это нравится. Они критиковали меня из-за боя с Чарло. Парень поднялся в весе, но в реальности он больше меня. Я маленький боец для этого веса.

Теперь представьте, что будет, если я встречусь с Кроуфордом, полусредневесом, который поднимется в суперсредний вес. Мне есть что терять и нечего приобрести. Если я выиграю, они скажут, что он был слишком мал, и все такое", - цитирует Альвареса Boxing News 24/7.

Ранее промоутер рассказал, кто может стать соперником Альвареса.

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