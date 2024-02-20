"Он боится до смерти": Отец Лопеса сделал дерзкое заявление про Кроуфорда

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса, высказался о возможном бое своего сына против Теренса Кроуфорда.

Специалист уверен, что звездный американец боится выйти в ринг с соотечественником.

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"Я не думаю, что Кроуфорд хочет связываться с моим сыном. Его карьера закончится. Вот что он чувствует. Мой сын его уничтожит. Кроуфорд считает себя Кинг Конгом. Если он проиграет моему сыну, то это станет катастрофой. Он не будет спать по ночам. Это будет кошмаром. Для него это будет словно возвращение из Вьетнама, когда ты увидел все это дерьмо на войне. Он будет просыпаться среди ночи и говорить: "Тео, где ты, Тео?".

Мне Кроуфорд напоминает Майка Тайсона. Помните, как Майк говорил, что боялся? Старый лев боялся, когда выходил в ринг. Кроуфорд боится до смерти. Знаете, почему он боится до смерти? Он не хочет проиграть. Он понимает, что у моего сына есть хорошие шансы нанести ему поражение. Всех их волнуют только поражения. Они не хотят проигрывать.

Мой сын всегда идет за топовыми бойцами. Он в этой игре, чтобы драться с топами. Теренс хочет подняться на три дивизиона, чтобы подраться с Канело. Мой сын хочет подняться всего на одну весовую категорию", - приводит слова Лопеса-старшего Boxing News 24/7.

Ранее Теофимо Лопес-старший оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

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