Теофимо Лопес-старший оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса, высказался о предстоящем поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, шансы боксеров равны, но британец сможет победить, если подойдет к бою готовым.

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"Я бы не говорил Усику целиться в рассечение. Он просто будет делать свою работу. А Тайсон Фьюри будет делать свою работу: использовать свое тело, наваливаясь на Усика сверху, он будет умным в ринге.

Шансы в этом поединке 50 на 50, но я думаю, что по-настоящему сконцентрированный Тайсон Фьюри сможет одержать победу", - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал слабое место Усика.

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