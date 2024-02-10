iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Теофимо Лопес-старший оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Эксперт назвал условие, при котором победит "Цыганский король".
Сегодня, 12:32
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса, высказался о предстоящем поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, шансы боксеров равны, но британец сможет победить, если подойдет к бою готовым.

Читай также: "Благословение": тренер оценил перенос боя Усик - Фьюри

"Я бы не говорил Усику целиться в рассечение. Он просто будет делать свою работу. А Тайсон Фьюри будет делать свою работу: использовать свое тело, наваливаясь на Усика сверху, он будет умным в ринге. 

Шансы в этом поединке 50 на 50, но я думаю, что по-настоящему сконцентрированный Тайсон Фьюри сможет одержать победу", - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал слабое место Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Благословение": тренер оценил перенос боя Усик - Фьюри "Благословение": тренер оценил перенос боя Усик - Фьюри
Усик: Я вложил олимпийскую медаль в руку отца во время его похорон Усик: Я вложил олимпийскую медаль в руку отца во время его похорон
Жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью Жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью
Кубок Азии: Йордания и Катар сыграют в финале Кубок Азии: Йордания и Катар сыграют в финале
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся женский спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:18
Кубок Азии: Йордания и Катар сыграют в финале
Другие страны13:06
Кубок африканских наций: ЮАР и ДР Конго сыграют в бронзовом финале
Европа12:59
Партнер Забарного заинтересовал Ливерпуль и Тоттенхэм
Европа12:56
Реал - Жирона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
Европа12:51
Тренер Тоттенхэма жестко раскритиковал новое правило о синей карте
Бокс12:32
Теофимо Лопес-старший оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Европа12:27
Лидер Милана высказался о потенциальном переходе в Реал
Европа12:20
Милан планирует подписать воспитанника Интера
Бокс12:08
Хейни и Гарсия устроили драку после объявления боя
Европа11:50
Один из лидеров Челси предложил свои услуги Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK