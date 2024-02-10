"Благословение": тренер оценил перенос боя Усик - Фьюри

Британский тренер Доминик Ингл высказался по поводу срыва боя за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам специалиста, британцу повезло, ведь у него будет больше времени на подготовку.

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"Я бы сказал, что это благословение. Мы знаем, что в его лагере произошло несколько вещей. Ходили слухи о нокдауне, а также можно заметить, что в спаррингах он не придерживался своего стиля. Гладя на этот спарринг, в котором он получил рассечение, Тайсон выглядел не очень хорошо. Поэтому, чем дольше Фьюри тренируется, тем лучше для него. Я бы назвал это преимуществом.

Но это только если он начнет с того момента и сохранит набранный темп. Опираясь на мой опыт, могу сказать, что немногие бойцы могут это сделать. Сначала они берут неделю перерыва, потом она превращается в полторы, после это в три или четыре. В таком случае задача становится еще труднее", - приводит слова тренера Boxing Social.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал слабое место Усика.

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