Усик: Я вложил олимпийскую медаль в руку отца во время его похорон

Украинский непобежденный чемпион поделился воспоминаниями о последнем разговоре с одним из самых близких ему людей.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в интервью для The Times рассказал грустную историю, связанную с его отцом Александром.

В 2012 году 37-летний украинец стал победителем Олимпийских игр в Лондоне. Однако в тот же момент у его отца были серьезные проблемы со здоровьем.

"Мой отец был крепким человеком. Он никогда не говорил мне сентиментальных слов, но когда я выиграл Олимпиаду, он уже был очень болен", - сказал Усик.

"В тот вечер я позвонил ему по телефону, и он сказал, что любит меня. Он сказал: "Теперь я готов принять смерть".

"Я ему ответил: "Для нас это только начало, есть профессиональные пояса", но через несколько дней в 2.30 ночи позвонила мама и сказала: "Все, папы больше нет".

Источник: The Times/thetimes.co.uk

"Я прилетел в Чернигов, где они жили, и, когда вошел в комнату, он лежал в деревянном гробу. Я взял медаль, вложил ему в руку и сказал: "Вот так".

"Я знаю, что он там, на небе, наблюдает за мной, и он этим гордится. Я думаю о нем каждый день и никогда не упускаю возможности сказать своим детям, что люблю их".

Родители Александра Усика

Отец Александра Усика умер от инфаркта, так и не увидев сына после Олимпиады-2012.

Ранее жена Александра Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!