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Легенда против воина: представлено яркое промо боя Ломаченко - Камбосос

Боксеры разыграют вакантный титул в легком весе 12 мая.
Сегодня, 10:10
Василий Ломаченко и Джордж Камбосос / Top Rank Boxing
Василий Ломаченко и Джордж Камбосос / Top Rank Boxing

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с бывшим абсолютом легкого дивизиона Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

Поединок состоится 12 мая в австралийском Перте, а на его кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Читай также: Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой

Перед боем промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы обоих боксеров, выпустила промо будущего противостояния, назвав его "Легенда против воина".

Ранее сообщалось, что Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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