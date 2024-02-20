Легенда против воина: представлено яркое промо боя Ломаченко - Камбосос

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с бывшим абсолютом легкого дивизиона Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

Поединок состоится 12 мая в австралийском Перте, а на его кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

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Перед боем промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы обоих боксеров, выпустила промо будущего противостояния, назвав его "Легенда против воина".

Ранее сообщалось, что Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко.

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