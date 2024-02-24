Хирн предложил Альваресу своего клиента в качестве будущего оппонента

В мае на ринг планирует вернуться абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

И так как соперник 33-летнего мексиканца еще не определен, известный промоутер Эдди Хирн решил выдвинуть на эту роль своего клиента Эдгара Берлангу.

"Он надеется на чемпионство мира, и, поскольку у Канело Альвареса в настоящее время нет соперника на 4 мая, мы поместим имя этого человека в шляпу с именами претендентов после его впечатляющего выступления в субботу вечером", - цитирует Хирна talkSPORT.

"Я объявляю об этом сейчас. У Канело нет соперника. Если Берланга победит впечатляющим стилем – Мексика против Пуэрто-Рико 4 мая".

Стоит отметить, что Берланга встретится с непобежденным ирландцем Падрейгом МакКрори в субботу, 24 февраля. В случае победы 26-летний пуэрториканец надеется получить бой с Альваресом.

"Я должен по-настоящему выложиться на полную в этом бою. Я должен сделать заявление. Я должен сделать свое дело и выглядеть при этом феноменально. Я чувствую, что именно здесь я заслужу первый бой с Канело в 2024 году", - заявил Берланга.

Напомним, что сам Сауль Альварес исключил возможность проведения боя с Теренсом Кроуфордом, так как вне зависимости от результата поединка его будут критиковать.

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