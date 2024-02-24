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"Вся Европа упадет в адское домино": Владимир Кличко обратился к Западу

Боксер призвал мир помочь Украине в войне с россией.
Сегодня, 14:40
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к иностранным партнерам Украины в день второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

"Русская империалистическая война, которая должна была длиться два дня, длится уже два года.

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Два года смерти и разрушения. Исчезли целые города. Тысячи детей похитили. Потоки слез не могут смыть кровь, заливающую всю мою страну.

Два года мы боремся за защиту наших семей, свободу. Некоторые называют это чудом. Это не чудо, это героическая жертва. Но мы не можем держаться вечно. Если больше не придет помощь, Украина упадет. И тогда вся остальная Европа упадет в адское домино.

Мы отдаем вам свою жизнь, чтобы защитить ваш образ жизни. Продолжайте уделять нам свое внимание, помощь и оружие, чтобы сократить это самодержавие. Таким образом, диктатура терпит поражение, а демократия в конце концов победит. Слава Украине", – сказал Кличко.

Ранее Андрей Шевченко сделал заявление в день второй годовщины полномасштабной войны.

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