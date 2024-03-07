Фьюри высказался о возможном возвращении на ринг Уайлдера

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном возвращении в ринг Деонтея Уайлдера.

"Я думаю, что он, конечно, может вернуться. Я думаю, что он снова будет драться. Я вообще знаю, что он снова будет боксировать, но не могу сказать против кого и когда".

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"Но вскоре состоится масштабное сражение с участием Уайлдера", - сказал британец в интервью Boxing News.

Напомним, свой последний бой Уайлдер провел в декабре прошлого года, проиграв Джозефу Паркеру решением судей.

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