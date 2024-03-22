Уайлдер и Джилей договариваются о следующем бое

Супертяжи могут сойтись на ринге уже 1 июня.

Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей близки к соглашению касательно следующего боя, пишет Майк Коппинжер.

По информации инсайдера, поединок двух сверхтяжей состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Чжилей и Уайлдер будут биться в андеркарде боя бетербиев - бивол, что состоится в Эр-Рияде.

Также инсайдер сообщил, что саудиты предлагали орагнизовать бой еще в марте, однако не удалось договориться с представителями Уайлдера.

Напомним, что Уайлдер проиграл свой последний бой Джозефу Паркеру в декабре 2023, и Чжилей также в последнем бою уступил Паркеру, но уже 8-го марта.

Ранее также сообщалось, что Шевадзуцкий может заменить травмированного Чарра.

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