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"Чувствую, что остановлю его": Мендоса пригрозил Богачуку досрочным поражением

Американский боксер уверен, что справится с украинским соперником.
Сегодня, 13:46
Брайан Мендоса / Getty Images
Брайан Мендоса / Getty Images

Американец Брайан Мендоса прокомментировал бой с украинцем Сергеем Богачуком за титул временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе.

По словам боксера, он рассчитывает на досрочную победу в будущем противостоянии.

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"Это не тот бой, на который можно выйти с уведомлением за две недели. Он опасный соперник. Но мы были готовы. Мы были в форме, спарринговали с Тимом Цзю и Эриком Пристом. Мы просто оставались очень острыми.

Я придерживаюсь правильного питания и поддерживаю здоровый вес круглый год. Я в форме: мы делаем спринты, всю работу с мешком, все, что нам нужно сделать. Я перевернул каждый камень в тренировочном лагере, потому что мне сказали, что я в резервном списке. Итак, мы готовились полным ходом.

Я фанат бокса, поэтому много лет назад видел бой Богачука с Брэндоном Адамсом. Я всегда просто смотрю много бокса, поэтому я видел его на протяжении многих лет и чувствую, что в его стиле много дыр, которыми я могу воспользоваться. Я чувствую, что остановлю его до 12-го раунда", - приводит слова Мендосы Boxing Scene.

Напомним, что поединок Богачука с Мендосой состоится в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе, США.

Ранее Богачук отреагировал на смену соперника в титульном бою.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

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